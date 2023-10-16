"Хочу вернуться на Евро-2024": сбитый пилот надееться снова сыграть за сборную Украины
Источник:Prima Sport
Евгений Коноплянка грезит игрой за главную команду страны. Но вот вингер вряд ли близок к мечте.
Евгений Коноплянка верит, что сможет сыграть еще за сборную Украины. Футболист выбрал мощную цель.
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Нереальное реальное
Опытный игрок "пустил скупую мужскую слезу", припомнив выступления за главную команду страны. В частности, Евгений отметил, что помнит свой первый гол за сборную Украины, который он забил в ворота сборной Румынии (тогда "сине-желтые" победили во Львове со счетом 3:2). Но, несмотря на применяемые воспоминания, Коноплянка не собирается просто застрять в прошлом.
Опытный вингер, до недавнего времени являвшийся одним из ведущих игроков Украины, убежден, что у него хватит сил, чтобы снова сыграть за главную команду страны. Евгений к тому же поставил перед собой незаурядную цель, а именно выйти в сине-желтой футболке на Евро-2024. Игрок подчеркнул, что именно ради этой цели он присоединился к румынскому Клужу.
Теперь понимаю, что каждый матч в сборной был важен. Даже сейчас хотел бы сыграть против любой сборной, готовой провести на поле хоть 100 минут. Неважно, товарищеский матч или нет. Хочу вернуться и снова почувствовать это. Начал играть, надеюсь забивать или отдавать голевые, помогать команде, больше играть, чтобы вернуться в сборную,
– сказал Коноплянка.
Евгений в сборной Украины
- Коноплянка дебютировал за сборную Украины в 2010 году в товарищеской игре против сборной Литвы под руководством Мирона Маркевича.
- Евгений выступал за сборную "сине-желтых" на домашнем Евро-2012, где отдал голевую передачу на Андрея Шевченко. Также Коноплянка выступил еще на Евро-2016. Мог отметиться единственным голом украинцев на том Евро, если бы не вынес Боатенг, который вынес мяч с линии ворот. К тому же Евгений помог сборной Украины выйти на Евро-2020, сделав дубль в ворота сборной Сербии.
- Коноплянка – автор первого гола Украины в Лиге Наций. Коноплянка поразил ворота сборной Чехии, впоследствии "сине-желтые" вышли в дивизион А.
- Вингер забил за "сине-желтых" 21 гол и отдал 15 голевых передач.
- Последний свой матч за сборную Украины провел в рамках Лиги наций против сборной Швейцарии в 2020 году, после чего перестал активно вызываться в национальную команду. Но вот в 2023 году он получил неожиданный вызов на поединок отбора к Евро-2024 против Англии (2:0), в котором появился на замену.