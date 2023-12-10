Утер нос Месси: украинец стал чемпионом МЛС – это второй случай в истории турнира

В США определился чемпион лиги МЛС. В финальном поединке встречались Коламбус Крю, за который выступает Евгений Чеберко, и действующий чемпион Лос-Анджелес.

Победитель Восточной конференции Коламбус Крю принимал действующего чемпиона лиги на своем поле. Украинец Евгений Чеберко начал поединок со скамейки запасных, пишет 24 Канал.

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Первый трофей Чеберка

Хозяева поля с первых минут перехватили инициативу. В первом тайме Коламбус Крю получил право на одиннадцатиметровый за игру рукой футболиста Лос-Анджелеса. Пенальти реализовал Кучо Эрнандес.

Через несколько минут команда Чеберко увеличила свое преимущество благодаря точному удару Яу Йебоа. На 74-й минуте вингер Лос-Анджелес Денис Буанга вернул интригу, сократив разницу в счете.

Однако на большее "Гелакси" не удосужились. На 83-й минуте матча на поле появился украинский защитник Евгений Чеберко. Он помог своей команде сохранить победный счет.

В итоге Коламбус Крю в третий раз в своей истории стал чемпионом МЛС (ранее добывал трофей в 2002 и 2008 годах). Вместе с партнерами по команде обладателем Кубка МЛС стал Евгений Чеберко. Это его первый трофей в карьере.

Евгений Чеберко – чемпион МЛС /twitter.com/ColumbusCrew

Отметим, что Чеберко стал вторым украинцем в истории турнира, который выигрывал МЛС. В 2004 году чемпионом лиги стал Дмитрий Коваленко, игравший за ДС Юнайтед.

Напомним, что в лиге МЛС играет еще один представитель Украины – Сергей Кривцов. Игрок сборной Украины выступает вместе с аргентинцем Лионелем Месси за Интер Майами. Однако по итогам регулярного чемпионата "цапли" не сумели пробиться в плей-офф.

Видеообзор матча Коламбус Крю – Лос-Анджелес