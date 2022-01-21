Есть порох в пороховницах: Срна на тренировке Шахтера продемонстрировал свои навыки – видео
21 января 2022 , 09:03Читати новину українською
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна продемонстрировал неплохую форму на футбольном поле. Функционер за годы вне футбольного поля все еще достойно обращается с мячом.
В паре с одним из тренеров клуба Срна показал, что он в полном порядке.
Все возможно В Шахтере оценили шансы Срны стать главным тренером клуба
Видео по тренировке Шахтера
Карьера Срны в Шахтере
- За плечами Срны 15 сезонов в составе Шахтера, 536 матчей (рекорд клуба) и 49 голов. Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом.
- Вместе с командой хорват завоевал 26 трофеев. Среди них – Кубок УЕФА-2009, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
- В 2019 году Срна завершил игровую карьеру (последним его клубом был Кальяри) и получил руководящую должность в Шахтере.