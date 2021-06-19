Если выключить левую Ярмоленко из игры, это уже успех, – защитник Австрии Драгович

Защитник сборной Австрии Александар Драгович пообщался с журналистами перед игрой с Украиной. Команды встретятся 21 июня в решающем матче группы С.

Ярмоленко продемонстрировал насколько он важен

Драгович выступал в киевском Динамо вместе с лидером сборной Украины Андреем Ярмоленко. Он заявил, что австрийцам нужно закрыть левую ногу Ярмоленко.

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Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога. Мы видели его гол нидерландцам. Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех,

– сказал австриец.

Также Драгович отметил Руслана Малиновского. Он заявил, что Австрия знает сильные и слабые стороны украинцев.

"У украинцев много молодежи, особенно в обороне. Эта команда действует плотно, не оставляет свободных зон. Впереди есть мастера, вроде Ярмоленко и Малиновского, который отыграл великолепный сезон в Аталанте. У него тоже роскошная левая. Мы знаем их сильные стороны, но и слабости тоже. Надо ими воспользоваться", – отметил футболист.

Ничья между Австрией и Украиной потенциально позволит обеим командам выйти в 1/8 финала. Впрочем, Драгович настроен на победу.

Хватит ли нам очка? Мы подсчетами заниматься не будем. Ставим цель взять три очка, как пытались это сделать в матчах с Северной Македонией и Нидерландами,

– резюмировал футболист сборной Австрии.