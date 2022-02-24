Если Украина упадет, то Европа будет следующей, – Стаховский обратился к мировому сообществу

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский призвал к борьбе против наступления России на территорию Украины.

Россия производит полномасштабное вторжение на территорию нашей Украины. Вооруженные силы Украины сдерживают наступление российского агрессора. Трудные бои сейчас продолжаются в нескольких направлениях.

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"Я хотел бы призвать всех своих друзей во всем мире оказывать давление на ваши правительства, убедить их поддержать Украину всеми необходимыми средствами. Изгнать всех российских дипломатов и олигархов из их стран. Если Украина упадет, Европа будет следующей", – написал Стаховский.

Украинский теннисист провел свой последний турнир в Австралии, где стартовал неудачно, а затем объявил о завершении карьеры.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.