Росія проводить повномасштабне вторгнення на територію нашої України. Збройні сили України стримують наступ російського агресора. Важкі бої наразі тривають на кількох напрямках.
До слова Росія напала на Україну: хронологія основних подій
"Я хотів би закликати всіх своїх друзів у всьому світі чинити тиск на ваші уряди, переконати їх підтримати Україну всіма необхідними засобами. Вигнати всіх російських дипломатів та олігархів з їхніх країн. Якщо Україна впаде, то Європа буде наступною", – написав Стаховський.
Український тенісист провів свій останній турнір в Австралії, де стартував невдало, а після цього оголосив про завершення кар'єри.