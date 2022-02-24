Росія проводить повномасштабне вторгнення на територію нашої України. Збройні сили України стримують наступ російського агресора. Важкі бої наразі тривають на кількох напрямках.

До слова Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Я хотів би закликати всіх своїх друзів у всьому світі чинити тиск на ваші уряди, переконати їх підтримати Україну всіма необхідними засобами. Вигнати всіх російських дипломатів та олігархів з їхніх країн. Якщо Україна впаде, то Європа буде наступною", – написав Стаховський.

Український тенісист провів свій останній турнір в Австралії, де стартував невдало, а після цього оголосив про завершення кар'єри.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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