Если не вылетим – это будет как победа в Лиге чемпионов, – Шевченко перед дебютом в Дженоа

В воскресенье, 21 ноября, состоится дебют Андрея Шевченко у руля Дженоа. Украинский наставник поделился ожиданиями накануне игры с Ромой в Серии А.

Шевченко: увидите тот футбол, который подходит именно этим исполнителям

Первая игра 45-летнего украинского тренера была на глазах родных болельщиков Дженоа. Андрей Шевченко сделал громкое заявление о ситуации в текущем чемпионате.

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Бывший наставник сборной Украины откровенно рассказал, что в первом матче не стоит ждать ту игру команды, которую исповедует тренер. Команда будет делать все для того, чтобы сохранить прописку в итальянском первенстве. Эта задача является номером один для команды в этом сезоне. Специалист сравнил его с выигрышем Лиги чемпионов.

Почему так сказал Шевченко? Дженоа после 12 туров занимает далекое 17 место среди 20 клубов в Серии А. Команда имеет в своем активе 9 очков, а впереди ее ждет очень сложный график матчей.

В поединке против Ромы Шевченко не сможет рассчитывать сразу на нескольких футболистов, среди которых есть лидер Доменико Кришито. Его опыт мог бы значительно помочь "грифонам" в домашнем матче против Ромы Жозе Моуринью.

Нам нужно думать только о тренировках и результат. Если мы не вылетим, это будет как победа в Лиге чемпионов. Не факт, что завтра мы увидим тот футбол, который я пропагандирую. Мне нужно адаптироваться под футболистов, которые есть в моем распоряжении. Скорее, вы увидите тот футбол, который подходит именно этим исполнителям,

– ответил Шевченко.

Украинский специалист встретится против команды своего бывшего тренера Жозе Моуринью. Именно под руководством португальца Шевченко играл в лондонском Челси.

"Я очень уважаю Моуринью не только как тренера, но и как человека. В Челси он всегда был честен со мной. Посмотрим, нас ждет тяжелый поединок", – добавил Андрей Николаевич.

Матч Дженоа – Рома состоится 21 ноября. Начало встречи в 21: 45.