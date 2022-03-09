Если москали прорвутся на запад Украины, то будем резать их как свиней, – Федецкий

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий заявил о готовности воевать против российской армии. Спортсмен подчеркнул, что с врагом будет действовать решительно.

"В этой стране я стал тем, кем я являюсь"

Футболист отметил, что не собирается покидать Украину. Он добавил, что будет защищать свою родную страну до конца.

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У меня тоже была возможность куда-нибудь уехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. В этой стране я стал тем, кем я являюсь. Потому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю к нашей помощи,

– отметил игрок.

Также футболист подчеркнул, что с врагом будет действовать решительно.

"Нужно будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, то они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их курят, а мы будем их здесь резать как свиней. Так оно и будет", – сказал Федецкий.

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