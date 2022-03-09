"В цій країні я став тим, ким я є"

Футболіст зазначив, що не збирається залишати Україну. Він додав, що буде боронити свою рідну країну до кінця.

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В мене також була можливість кудись поїхати, але я б ніколи в житті не вчинив так. Я не так вихований. В цій країні я став тим, ким я є. Тому я готовий стояти тут до кінця. Готовий боронити нашу землю до нашої допомоги,

– зазначив гравець.

Також футболіст наголосив, що з ворогом буде діяти рішуче.

"Потрібно буде стріляти – будемо стріляти. Якщо москалі прорвуться сюди, то вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми будемо їх тут різати як свиней. Так воно й буде", – сказав Федецький.

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