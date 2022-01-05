Если Джокович не вакцинирован, то на первом самолете отправится домой, – премьер Австралии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал возможное участие теннисиста Новака Джоковича в Australian Open. Он уверен, что спортсмен сможет выступить в случае полной вакцинации.

Моррисон: Для Джоковича не должно быть особых правил

Ранее участие Джоковича в Australian Open было под угрозой. Дело в том, что теннисист Новак не раскрывал свой статус вакцинации от коронавируса.

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Но чтобы попасть в Австралию, нужно иметь прививку от коронавирусной болезни. Теннисист сообщил, что отправляется в Мельбурн. Он отметил, что получил медицинское исключение от вакцинации против COVID-19.

Премьер-министр Австралии подчеркнул, что чтобы попасть в страну, необходимо соблюдать все требования для пересечения границы. По словам Моррисона, сербский спортсмен должен показать справку о вакцинации. Если этого не произойдет, Джокович отправится домой.

Мы ждем этих доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, с ним поступят так же, как с любым другим человеком – он на первом самолете отправится домой. Для Новака Джоковича не должно быть особых правил. Никаких,

– подчеркнул политик.

. Australian Open 2022 состоится 17 – 30 января 2022 года.