Если бы я еще туда пришел – был бы капец, – легенда Шахтера отказался помогать Луческу в Динамо
Источник:BurBuzz
Легендарный футболист Шахтера Вячеслав Шевчук, отдавший "горнякам" 13 лет карьеры, мог оказаться в Динамо. Шевчук мог стать помощником главного тренера киевлян Мирчи Луческу, который также работал в Шахтере.
Шевчук: первым бы об этом узнал Ахметов
Луческу неожиданно возглавил Динамо летом 2020 года. Формируя тренерский штаб, румынский специалист хотел пригласить в Динамо и Шевчука. Об этом рассказал сам Вячеслав.
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На пути прихода Шевчука в Динамо стали два фактора: негативная реакция ультрас киевлян на Луческу и болезнь автора программы PASS Глеба Платова.
Луческу хотел за меня разговаривать. На тот момент Глеб Платов как раз заболел, и я ничего не хотел, какая-то апатия была. Мы, в принципе, с Луческу разговаривали, он сказал, что будет обсуждать меня, я ответил: "Мистер, не надо",
– рассказал Шевчук.
Вячеслав считает, что его приход в Динамо сделал бы ситуацию еще хуже из-за поведения ультрас.
"Еще и такая жесткая атака болельщиков Динамо на него пошла, если бы я еще туда пришел – был бы капец", – отметил экс-футболист.
Он добавил, что рассмотрел бы предложение пойти в Динамо, ведь это было бы полезно для карьерного роста. Вместе с тем, Шевчук признался, что сообщил бы об этом президенту Шахтера Ринату Ахметову.
"Для моего конкретного роста, если развиваться – я бы предложение рассмотрел. Если бы я принял это решение, то первым бы об этом узнал Ринат Леонидович.
Набрал и переговорил бы с ним по этому поводу. Потому что я 13 лет отыграл за Шахтер, состоялся там и как личность, и как игрок, семью создал именно в Донецке. Дочь в Донецке родилась, жена из Донецка. Я должен сообщить президенту об этом", – резюмировал Шевчук.
- Шевчук выступал за Шахтер с 2005 до 2016 года. С "горняками" он 7 раз становился чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА.
- В 2016 году завершил карьеру футболиста, после чего стал тренером. Шевчук работал с юношами Шахтера и возглавлял донецкий Олимпик.