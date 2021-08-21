Если бы я еще туда пришел – был бы капец, – легенда Шахтера отказался помогать Луческу в Динамо

Легендарный футболист Шахтера Вячеслав Шевчук, отдавший "горнякам" 13 лет карьеры, мог оказаться в Динамо. Шевчук мог стать помощником главного тренера киевлян Мирчи Луческу, который также работал в Шахтере.

Шевчук: первым бы об этом узнал Ахметов

Луческу неожиданно возглавил Динамо летом 2020 года. Формируя тренерский штаб, румынский специалист хотел пригласить в Динамо и Шевчука. Об этом рассказал сам Вячеслав.

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На пути прихода Шевчука в Динамо стали два фактора: негативная реакция ультрас киевлян на Луческу и болезнь автора программы PASS Глеба Платова.

Луческу хотел за меня разговаривать. На тот момент Глеб Платов как раз заболел, и я ничего не хотел, какая-то апатия была. Мы, в принципе, с Луческу разговаривали, он сказал, что будет обсуждать меня, я ответил: "Мистер, не надо",

– рассказал Шевчук.

Вячеслав считает, что его приход в Динамо сделал бы ситуацию еще хуже из-за поведения ультрас.

"Еще и такая жесткая атака болельщиков Динамо на него пошла, если бы я еще туда пришел – был бы капец", – отметил экс-футболист.

Он добавил, что рассмотрел бы предложение пойти в Динамо, ведь это было бы полезно для карьерного роста. Вместе с тем, Шевчук признался, что сообщил бы об этом президенту Шахтера Ринату Ахметову.

"Для моего конкретного роста, если развиваться – я бы предложение рассмотрел. Если бы я принял это решение, то первым бы об этом узнал Ринат Леонидович.

Набрал и переговорил бы с ним по этому поводу. Потому что я 13 лет отыграл за Шахтер, состоялся там и как личность, и как игрок, семью создал именно в Донецке. Дочь в Донецке родилась, жена из Донецка. Я должен сообщить президенту об этом", – резюмировал Шевчук.