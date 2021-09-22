Если в бою Джошуа – Усик будет 12 раундов, то судьи отдадут победу британцу, – Котельник

Александр Усик 25 сентября проведет бой против Энтони Джошуа в Лондоне. Серебряный призер Олимпиады-2000 Андрей Котельник рассказал о шансах соперников на победу в этом долгожданном противостоянии.

"В Усика лучшая школа, он очень хорошо обучен"

По мнению 43-летнего Андрея Котельника, украинский боксер будет более раскованно боксировать в Лондоне. Александр Усик только идет на вершины, поэтому ему будет проще продемонстрировать все свое умение, а вот Джошуа есть что терять. Энтони является обладателем нескольких чемпионских поясов.

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Серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее рассказал о сильной стороне боксера из Великобритании. Преимуществом Энтони будет его физическая мощь.

Джошуа и Усика объединяет то, что оба – олимпийские чемпионы, которые завоевали "золото" на Играх в Лондоне в 2012 году. Покинув любительский ринг, они выступали длительное время в своих категориях. Вот это преимущество в физической мощи может стать весомым козырем Энтони. Хотя, на мой взгляд, в Усика, как говорят, школа лучше, он очень хорошо обучен,

– заявил Котельник.

"До начала боя оцениваю шансы соперников 50 на 50"

Боксер со Львова рассказал, что Усик подходит к поединку, который состоится в Лондоне, в боевой готовности. Спарринг-партнером Александра был другой украинский боец ​​и чемпион Виктор Выхрист: "До начала боя я всегда оцениваю шансы соперников 50 на 50. Далее все зависит от того, как боксеры реализуют свои сильные стороны и нивелируют уязвимые места".

Котельник заверил, что будет болеть за своего земляка и друга. По мнению львовянина, если поединок Усик – Джошуа продлится все 12 раундов, то судейские записки будут в пользу британца, у которого более послужной список.

Отметил Котельник и то, что Энтони будет боксировать на родной земле. Этого фактора тоже не следует отвергать.