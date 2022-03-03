Еще одна победа для Украины: Ястремская разгромила Буксу и пробилась в 1/4 финала в Лионе

Даяна Ястремская одержала свою вторую победу на турнире в Лионе (Франция). Украинская теннисистка одолела Кристину Буксу из Испании.

Даяна Ястремская – Кристина Букса 2:0 (6:2, 6:3)

Чуть больше часа понадобилось Ястремской, чтобы пройти в третий круг турнира во Франции. Даяна не подпускала Буксу ближе, чем на один гейм в течение всей первой партии, пишет 24 канал.

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Украинка отдала сопернице одну свою подачу. Испанская теннисистка сделала такой подарок украинцы трижды. Ястремская воспользовалась шансами и взяла первый сет в свой актив – 6:2.

Во втором сете первый гейм был за Буксой. Но четыре следующих розыгрыша были за Даяной – 4:1. Украинка проиграла еще два гейма, но у стольких же одержала победу. В итоге – 6:3.

Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Лионе. Следующей соперницей украинки будет победительница матча между Ясмине Паолини и Тамарой Корпач.

. Элина Свитолина параллельно выступает на турнире в Мексике. Свой поединок первая ракетка Украины проведет 4 марта.