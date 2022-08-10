Еще один трофей для Лунина: Реал – победитель Суперкубка УЕФА – видеообзор

Мадридский Реал 10 августа разыграл с немецким Айнтрахтом Суперкубок УЕФА. Подопечные Карло Анчелотти завоевали первый трофей в новом сезоне.

Реал – Айнтрахт 2:0

Голы: Алаба, 37, Бензема, 65

Команды осторожно начали поединок, никаких угроз у обоих ворот не было. Реал больше контролировал мяч, но первый опасный момент был именно у владений "Королевского клуба", пишет 24 канал.

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Камада вышел лицом к лицу с голкипером, но пробил прямо туда, где стоял Куртуа. Вот и первый момент упустил Айнтрахт.

Мадридцы ответили еще более острым моментом. Вальверде классно нашел в штрафной соперника Бензема. Карим перевел дальше на Винисиуса, но мяч с линии ворот выбил Тута. Центрбэк стал настоящим героем момента и обидчиком Реала.

Испанский голкипер "сливочных" справился с ударом Кнауффа.

Невысокий темп футбола показывали команды в первом тайме.

Фиаско защиты Айнтрахта

На 37-й минуте счет в матче был открыт 1:0. Угловой для Реала стал голевым. Бензема лучше сыграл на втором этаже, мяч от головы Карима полетел на голову Каземиро, сбросившего на свободного Алабу. Австриец уже в пустые ворота размочил нули на табло. Защита Айнтрахта полностью отпустила защитника соперника. "Королевский клуб" повел в поединке.

Видео гола Алабы

В конце первой 45-минутки подопечные Карло Анчелотти активизировались в атаке. Кросс классно отдал на Бензема. Карим мастерски обработал и вторым прикосновением пробил совсем рядом со стойкой германских ворот.



Реал – Айнтрахт / Фото с твиттера Super Cup

Винисиус на 55-й минуте упустил прекрасную возможность удвоить преимущество Реала. Но чудеса реакции на линии ворот продемонстрировал Трапп, парировавший выстрел Жуниора в упор.

В середине второго тайма Казэмиро проверил на прочность каркас ворот немецкого клуба – перекладина спасла владение Траппа от второго пропущенного гола.

Кнауфф шведой пробил с правой по воротам "сливочных" – Куртуа легко забрал мяч в руки.

На 65-й минуте Бензема удвоил преимущество мадридцев. Винисиус отдал на свободного Карима, который ударом в одно касание легко обыграл голкипера соперника – 2:0.

Второй гол Реала: смотрите видео

После второго гола Реал отдал мяч под контроль немецкому сопернику, но мадридский клуб хорошо действовал в обороне.

Реал еще несколько раз выходил в стремительную атаку. Однако ни одна из них не окончилась опасностью.

Мадридский клуб уверенно обыграл Айнтрахт 2:0. Реал – победитель Суперкубка УЕФА.