Еще один тренер Шахтера покинул команду

Главный тренер молодежной команды Шахтера U-21 Фернандо Валенте покидает донецкий клуб. О своем уходе заявил сам специалист.

По завершении сезона-2020/21 в Украине принято решение об отмене чемпионата U-21.

Смотрите также Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке: интервью о рекламной кампании FAVBET

"Это потрясающее испытание и огромный опыт. Я очень благодарен Шахтеру за предоставленную возможность. Очень рад проделанной нами работе во всех аспектах за эти 2 сезона, начиная с достижений по развитию футболистов и заканчивая результатами. Помимо успехов за эти 2 года, мы также не должны забывать связанную с карантином паузу, поскольку в молодежном чемпионате мы сначала шли на 1-м месте с отрывом в 4 очка, а после перерыва отстоять позиции не удалось", – заявил Валенте.

Шахтер поблагодарил тренера за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Португальский наставник возглавлял молодежный состав "оранжево-черных" на протяжении 2 лет (с 2019 года).