Еще один спонсор отказался от сотрудничества с Челси из-за санкций Абрамовича
Источник:The Athletic
Лондонский Челси потерял еще одного спонсора из-за санкций, наложенных на российского бизнесмена Романа Абрамовича, которому принадлежал клуб. Hyundai расторг соглашение с командой.
Очередной удар для Челси
С начала войны лондонский клуб получил ряд ударов из-за своего владельца, который близок к президенту России.
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Сначала с Челси разорвала сделку телекоммуникационная компания Three. Потом от клуба отказались производители Nike. А 13 марта о расторжении контракта уведомил еще один спонсор – Hyundai.
Hyundai был спонсором Челси с 2018 года. По условиям спонсорского соглашения, лондонский клуб получал ежегодно 10 миллионов фунтов.
Корейская компания также подготовила обращение, в котором объяснила свою позицию по приостановке соглашения с клубом. Там отметили, что поддерживают футболистов и болельщиков команды, но, учитывая обстоятельства, вынуждены приостановить деятельность в сфере маркетинга и коммуникаций.
Правительство Великобритании 10 марта ввело санкции против Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в частности футбольный клуб.
Челси запретили продлевать контракты, проводить трансферы и продавать билеты на матчи.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями против владельца клуба банк Barclays временно заблокировал банковский счет Челси. Теперь команде грозит финансовое крушение.