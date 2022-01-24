Еще один непобедимый украинский боксер вернется на ринг

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Тарас Шелестюк возвращается на ринг. Непобедимый украинец проведет первый бой в 2022 году.

36-летний Шелестюк узнал о дате следующего поединка. Украинец вернется уже 11-го марта.

Стоящее Бывший украинский чемпион WBC проведет первый бой за почти 2 года

Боксер первого среднего веса проведет бой в Канаде. О других деталях поединка пока не сообщается.

Что известно о карьере Шелестюка в профилактике

Предыдущий бой Шелестюк провел 16 октября в Мексике. Украинец победил техническим нокаутом в 10 раунде венесуэльца Эрнесто Эспанью.

Всего в активе Тараса 19 побед, 11 из которых – нокаутом. Шелестюк, проживающий в Лос-Анджелесе, 18 боев провел в США.

На любительском уровне, кроме "бронзы" Олимпиады, Шелестюк стал бронзовым призером на чемпионате Европы в 2010 году.

Тарас-чемпион мира 2011 года в Баку.