Еще двоих российских хоккеистов подозревают в покупке военных билетов

В россии набирает обороты скандал с хоккеистами. Оказалось, где некоторые купили военные билеты, чтобы избежать службы в армии. Один из них теперь выступает в НХЛ.

Все началось с вратаря сборной россии Ивана Федотова. Летом 2022 года он отправился покинуть московский цска, подписав контракт с командой "Филадельфия Флайерс" из НХЛ. Но перебраться в США ему не удалось – игрока задержали "по подозрению в уклонении от военной службы".

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А уже после этого оперативно отправили служить за Полярный круг в город Северодвинск. Ему дали звание рядового. Теперь игрок присоединится к спортроте северного флота, где будет выступать в составе команды "авангард" беломорской военно-морской базы.

История получила неожиданное продолжение. Оказалось, что у Федотова был куплен военный билет. Но не у него одного. Под подозрение попали также еще один хоккеист цска Павел Карнаухов. А также Кирилл Капризов, который в НХЛ выступает за "Миннесота Уайлд". Якобы все они в 2017 году купили военные билеты через бывшего полицейского Фарита Самигуллина и представителя военного комиссариата города Уфы Константина Воропаева. Против последнего уже начато расследование. Самигуллина еще в апреле задержали представители ФСБ.

Все трое хоккеистов в свое время выступали в Уфе за команду "салават юлаев".

Однако пока против них не начато расследование. Однако это не значит, что их не призовут в армии в ближайшее время, как это произошло с Иваном Федотовым.

Стоит отметить, что Капризов в 2020 году перебрался в НХЛ. Его зарплата в "Миннесота" – около 9 миллионов долларов в год. Где именно он находится сейчас – неизвестно. По одним данным – в россии, по другим – в США. Но захочет ли он после этого возвращаться в россию, где его может ожидать служба в армии вместо яркой жизни в США – еще один вопрос. До этого хоккеист выиграл золотые медали на Олимпиаде-2018. А после того как перебрался в НХЛ, получил звание новичка года.