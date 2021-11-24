Еще два клуба решили сняться с чемпионата Украины по хоккею, в Киеве создадут еще один Сокол

Развал в украинском хоккее происходит довольно стремительно. Есть вероятность, что этот сезон УХЛ не будет доигран.

Исключение Донбасса и Краматорска

24 ноября дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины объявил, что Донбасс и Краматорск сняты с розыгрыша УХЛ. Причина – клубы выпускали на лед в официальных матчах отстраненных хоккеистов.

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За несколько часов после этого Мариуполь заявил, что тоже прекращает выступления в УХЛ "в знак солидарности с другими украинскими клубами". И планирует продолжить игры в Суперлиге.

Едва ли не сразу аналогичное сообщение было опубликовано и на сайте Белого Барса.

Новый Сокол

В то же время на сайте Украинской хоккейной лиги заявили, что в Киеве создали новый спортивный клуб – Сокол. При этом что в столице есть хоккейный клуб с таким названием. Вновь созданный Сокол тоже будет заниматься хоккеем. И уже в этом сезоне начнет выступления в хоккейной Суперлиге.

Таким образом в Суперлиге могут выступить семь клубов. К уже упомянутым Белому Барсу, Мариуполю и СК Сокол могут добавиться Динамо, Донбасс, Краматорск и Молодая Гвардия, которые до этого выступили основателями турнира. Правда следует напомнить, что Молодая гвардия – это молодежная команда Донбасса.