"Ему придется продать себя по частям": российский клуб не дает Иванисене расторгнуть контракт

Футболист Зари Артем Громов выразил свою войну в Украине. Игрок луганского клуба рассказал об украинском защитнике Дмитрии Иванисене, который никак не может выбраться из "рук" российского Крылья Советов.

Громов: Хочется выгнать их из Украины как можно дальше

32-летний форвард Зори рассказал, что всячески пытается помогать украинской армии, хотя после начала войны проживает за свой счет. Луганский клуб не выплачивает футболистам зарплату.

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Артем Громов ненавидит россиян, принесших ужасы и беду в Украине. Игрок Зари назвал этот народ чертами и демонами.

Я бы убивал их жесточайшим образом за то, что они делают в Мариуполе и делали в Буче. Хочется выгнать их из Украины как можно дальше. Пусть собирают свои пожитки и пайки тридцатилетней давности и отправляются обратно в Россию. У нас им нечего делать. Ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Крыму,

– сказал футболист Заре.

"Дима Иванисеня там застрял"

Нападающий луганской команды рассказал, почему украинский защитник Дмитрий Иванисеня до сих пор выступает в стране-агрессоре. По словам Громова, российский Крылья Советов прописал в соглашении украинца сумасшедшую сумму, которую должен уплатить Иванисеня, если захочет досрочно расторгнуть контракт.

Один мой друг Дима Иванисеня там застрял. Он не может вырваться оттуда, поскольку Крылья Советов не разрешают ему расторгнуть контракт. Ему выставляют такие счета за разрыв контракта, что ему придется продать себя по частям,

– признался Громов.

Напомним, что Громов тоже выступал в российском Крылье Советов. Артем играл в стране-агрессоре с марта по август 2017 года.

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