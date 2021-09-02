Елизавета Мерешко взяла пятую медаль Паралимпиады-2020 по плаванию

Елизавета Мерешко открыла соревновательный день для украинских пловцов на Паралимпиаде. Спортсменка завоевала "серебро".

Мерешко снова среди лучших

Опытная 29-летняя пловчиха боролась за награды на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S6. Уже с первых метров дистанции Елизавета Мерешко была среди лидеров.

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Еще до экватора заплыва Мерешко и китаянка Цзян Юйянь захватили лидерство, солидно оторвавшись от соперниц. За 100 метров до финиша представительница Китая обошла Елизавету. Юйянь – паралимпийская чемпионка в Токио. Китаянка установила новый мировой рекорд.

Елизавета Мерешко финишировала второй. Отметим, что украинке тоже удалось преодолеть дистанцию побив мировой рекорд, который был установлен в 2021 году. Однако быстрее была китаянка, которая обновила лучший результат. Тройку призерок замкнула швейцарка Нора Майстер.

Результаты призеров

1. Цзян Юйянь (Китай) – 5:04.57

2. Елизавета Мерешко (Украина) – 5:12.61

3. Нора Майстер (Швейцария) – 5:19.67

До этого украинка получила уже четыре награды в Токио.

100 метров брассом

50 метров вольным стилем

200 метров комплексным плаванием

100 метров вольным стилем

Всего в активе Мерешко уже десять паралимпийских наград в карьере. Елизавета принесла Украине 79-ю медаль Паралимпиады-2020 (19 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовых).