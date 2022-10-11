18-летняя украинка сенсационно завоевала награду на дебютном чемпионате мира по дзюдо

Сборная Украины по дзюдо завоевала первую награду на чемпионате мира 2022 в Ташкенте. Бронзовым призером стала Елизавета Литвиненко.

Елизавета Литвиненко завоевала бронзовую награду в весовой категории до 78 килограммов. В бронзовом финале 18-летняя дебютантка чемпионата мира за 23 секунды уверенно победила олимпийскую чемпионку-2020 32-летнюю японку Сори Хамаду.

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Бронзовая награда Литвиненко стала первой для украинской команды на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по дзюдо продолжается в столице Узбекистана Ташкенте с 6 по 13 октября. В этом году мировой форум собрал более 570 лучших спортсменов из 82 стран мира, в том числе 13 украинских дзюдоистов. В Ташкент украинская сборная отправилась в сильнейшем составе: 9 мужчин и 4 женщин.

Однако пока только Литвиненко удалось завоевать награду.

Артем Лесюк и Дильшот Халматов, выступающие в весовой категории до 60 килограммов, начинали выступления во втором раунде. И оба украинца уступили соперникам.

В весовой категории до 66 килограммов среди мужчин Украину представляли Богдан Ядов и Каро Марандян. Ядов сумел дойти до четвертьфинала, в итоге оказавшись в семерке сильнейших в своей весовой категории. Марандян остановился в третьем раунде соревнований.

Не сумела сразиться за награды и Дарья Билодид, которая заняла седьмое место в весовой категории до 57 килограммов.

Артем Хомула, выступающий в весовой категории до 73 килограмм, уступил в первом раунде.

Уступили в первых раундах Геворг Манукян (до 81 килограмма) и Анастасия Антипина (до 63 килограммов). Сергей Кривчев, тоже представлявший сборную Украины в весовой категории до 81 килограмма, дошел до 1/8 финала.

На стадии 1/8 финала остановился и Станислав Гунченко (до 90 килограмм).

Наталья Чистякова в весовой категории до 70 килограммов уступила во втором раунде.

12 октября на татами выйдет украинец Яков Хаммо, выступающий в весовой категории более 100 килограммов.

Помимо индивидуального первенства, в рамках чемпионата мира в заключительный соревновательный день состоится смешанный командный турнир. По итогам жеребьевки стало известно, что в первом раунде сборная встретится с командой Кубы.