Калинина со слезами на глазах снялась в финале в Риме: травма не позволила взять трофей – видео

Из-за дождя исторический финал для Ангелины Калининой был перенесен на более позднее время. Однако финальный поединок украинка досрочно закончила с трофеем в руках, а с травмой в ноге.

Елена Рыбакина – Ангелина Калинина 1:0 (6:4, 1:0 отказ украинки)

Финал длился чуть больше часа. Уже со старта матч начался не так, как планировала представитель Казахстана. Калинина взяла два гейма подряд 0:2. По ходу партии Елена не только смогла ликвидировать преимущество Калининой, но и в седьмом гейме впервые выйти вперед 4:3, сообщает 24 Канал.

Интересно узнать Проходной матч: Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Страсбурге

Затяжной восьмой гейм на своей подаче Ангелина добавила в свой актив 4:4. Далее казахстанская теннисистка с двумя брейками снова вышла вперед 5:4. В десятом гейме украинка отдала розыгрыши на своей подаче. В итоге первый сет был за Рыбакиной 6:4.

Во втором сете теннисистки провели на корте всего один стартовый гейм. Рыбакина взяла свою подачу и повела в счете. Дальше встреча не продолжилась...

Украинка взяла медицинский тайм-аут, но продолжить сражение не смогла. Калинина отказалась от вожделенного финала из-за травмы левой ноги, которая ей помешала играть еще в первом сете. Затяжные и сложные предыдущие матчи турнира в Риме оставили свой знак.

Елена Рыбакина – победительница основного турнира серии WTA 1000 в итальянском Риме.

Калинина со слезами на глазах, несмотря на боль, смогла дать достойный бой сопернице, хотя и снялась по ходу финала. Прекрасное выступление Ангелины на итальянском корте. Местные трибуны поддержали украинку аплодисментами.

Интересно, что в финале даже с травмой Калинина не совершила никакой ошибки, но ни разу не подала навылет. Показатель ее первой подачи составил всего 43%.

Видеообзор финала Рыбакина – Калинина