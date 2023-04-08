Украинка сотворила сенсацию на турнире ММА, выиграв награду "Апсет вечера" – видео

Одесситка Елена Колесник неожиданно победила бывшую преставительницу UFC Аспен Ледд. Наша соотечественница одолела соперницу раздельным решением судей.

В Лас-Вегасе состоялся турнир смешанных единоборств (ММА) Professional Fighters League (PFL). В одном из поединков приняла участие двукратная чемпионка Украины по боксу Елена Колесник. Соперницей украинки была американка Аспен Ледд, имеющая опыт выступлений в UFC.

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Елена была абсолютным аутсайдером поединка с американкой. На победу нашей девушки-бойца букмекеры давали коэффициент 4,15, а на успех Ледд принимали ставки 1,12.

Однако Колесник сумела сотворить сенсацию. 33-летняя одесситка продемонстрировала волевые качества и одержала непростую победу. Преимущество украинки составило всего 2 очка: 28-28, 29-28, 29-28.

Видео боя Колесник – Ледд

Организаторы турнира, пораженные выступлением Елены, наградили ее отличием "Апсет вечера".

Украинка выиграла награду "Апсет вечера" / twitter.com/PFLMMA

Для украинской девушки-бойца эта победа стала третьей за последние восемь поединков. В предыдущем бою ее нокаутировала победительница Гран-при 2022 года Лариса Пачеко из Бразилии.