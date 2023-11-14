Впервые за четыре года: легендарная украинская биатлонистка начнет сезон во "втором дивизионе"

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону Елена Билосюк пропустит старт сезона Кубка мира. Она выступит на Кубке IBU.

Олимпийская чемпионка Елена Билосюк будет начинать биатлонный сезон 2023/24 на Кубке IBU. Об этом сообщил старший тренер сборной Украины Николай Зоц.

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Предыдущий сезон Билосюк провела на уровне Кубка мира. 36-летняя биатлонистка имела минимум один старт на каждом из девяти этапов, проведя еще три гонки на чемпионате мира в немецком Оберхофе.

Сборная Украины взяла вектор на омоложение состава

Уже после обновления тренерского штаба женской сборной Украины чемпионка мира 2013 года не прошла в заявку на летний ЧМ-2023. В команде по итогам отборочных соревнований в Сянках решение объяснили "вектором на омоложение состава".

. Соревновательная программа будет насчитывать шесть стартов: спринты и индивидуальные гонки среди мужчин и женщин, одиночную и классическую смешанные эстафеты.

Последний раз Билосюк соревновалась на уровне Кубка IBU в начале сезона 2019/20. Тогда на этапе в норвежском Шушене лидер сборной провела три гонки, неизменно проходила в топ-8 и завоевала "серебро" в спринте.