Экс-теннисист Стаховский планирует присоединиться к добровольческому движению ГСЧС

Сергей Стаховский озвучил свое намерение приобщиться к добровольческому движению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС

Стаховский: В том, что я сделал, нет ничего удивительного

Сергей рассказал, как он узнал войну. По его словам, он был на отдыхе в Дубае, 24 февраля ему позвонили родители и рассказали, что началась полномасштабная российско-украинская война.

Читайте також Стаховський звернувся до Надаля, який виступив проти відсторонення росіян від Вімблдону

Теннисист рассказал, что от того звонка он не спал трое суток.

Я не мог поверить тому, что читаю в новостях, я пытался понять насколько все плохо и что мне делать дальше.

– вспомнил Стаховский.

Теннисист решил как действовать дальше. Он закупив всю необходимую амуницию, приехал в Киев и вступил в ряды столичной терробороны.

"В первые несколько недель я верил, что россияне, увидев, что делает их армия, увидев бомбардировки Харькова и Киева, выйдут на протесты. Но этого не произошло. Никто не получился", – рассказал бывший спортсмен.

Он также рассказал, почему решил приехать в Украину. Сам же бывший спортсмен не видит ничего героического в своем поступке.

Я не могу описать ненависть, которую испытываю к русской армии. Поэтому я оставил троих детей и жену, которую я обожаю, и пошел защищать свою страну, пошел защищать свою семью. И в том, что я сделал, нет ничего удивительного,

– добавил Сергей.

"А мы со своей стороны счастливы принять выдающегося украинского спортсмена в свою большую семью спасателей-добровольцев", – сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Стаховский с первых дней защищает Украину