Экс-теннисист Стаховский планирует присоединиться к добровольческому движению ГСЧС
Источник:ДСНС
Сергей Стаховский озвучил свое намерение приобщиться к добровольческому движению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС
Стаховский: В том, что я сделал, нет ничего удивительного
Сергей рассказал, как он узнал войну. По его словам, он был на отдыхе в Дубае, 24 февраля ему позвонили родители и рассказали, что началась полномасштабная российско-украинская война.
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Теннисист рассказал, что от того звонка он не спал трое суток.
Я не мог поверить тому, что читаю в новостях, я пытался понять насколько все плохо и что мне делать дальше.
– вспомнил Стаховский.
Теннисист решил как действовать дальше. Он закупив всю необходимую амуницию, приехал в Киев и вступил в ряды столичной терробороны.
"В первые несколько недель я верил, что россияне, увидев, что делает их армия, увидев бомбардировки Харькова и Киева, выйдут на протесты. Но этого не произошло. Никто не получился", – рассказал бывший спортсмен.
Он также рассказал, почему решил приехать в Украину. Сам же бывший спортсмен не видит ничего героического в своем поступке.
Я не могу описать ненависть, которую испытываю к русской армии. Поэтому я оставил троих детей и жену, которую я обожаю, и пошел защищать свою страну, пошел защищать свою семью. И в том, что я сделал, нет ничего удивительного,
– добавил Сергей.
"А мы со своей стороны счастливы принять выдающегося украинского спортсмена в свою большую семью спасателей-добровольцев", – сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Стаховский с первых дней защищает Украину
- Бывший теннисист в момент полномасштабного вторжения был не только в Киеве. Ранее он рассказывал, что тоже ездил по Киевской области.
- Ему было трудно подобрать слова, чтобы описать то, что он увидел в Буче, Ирпене и других городах, где бывала путинская орда.
- Также экстеннисист ездил в Харьков.
- Ранее он сообщал, что вернулся в Венгрию. По словам Стаховского, его взяли в резерв, и он никогда не может вернуться на службу.