Экс-игрок Карпат Виталий Сапило посмертно получил звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пятнадцати нашим защитникам от вторжения войск РФ. Среди них есть и лейтенант Виталий Сапило – воспитанник Карпат.

Сапило – командир танкового взвода, обезвредивший три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара в Киевской области 25 февраля. Ему был 21 год.

К слову В бою под Киевом погиб эксгравец Карпат Виталий Сапило

Мать Виталия из села Черче на Рогатинщине. Семья парня проживала в Сокольниках во Львовской области. Сапило – воспитанник ДЮСШ Карпаты (выпуск 2000 года, тренер – Савченко А. В.).

Звание Героев Украины присвоили таким защитникам нашей страны:

Старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу. Посмертно. Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.

Подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожив технику и вражеских солдат.

Солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.

Младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.

Солдату Никончуку Андрею Валерьевичу. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.

Главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.

Лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.

Майору Чобану Степану Ивановичу. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Майору Михальчуку Игорю Васильевичу. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.

Полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.

Лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.

Майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.

Подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.

Старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу. Героическое участие в обороне Херсонской области.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!