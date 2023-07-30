Готовилась под обстрелы и сирены: как украинка поразила мир и установила исторический рекорд

Украинская спортсменка Екатерина Садурская смогла установить мировой рекорд и рекорд Украины по дисциплине ныряния с постоянным весом без ласт. Готовилась она к этому в Харькове во время беспощадных бомбардировок города.

Редакция 24 Канала пообщалась с Екатериной Садурской, чтобы расспросить об особенностях установления рекорда, а также о том, как проходила подготовка к погружениям.

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Справочно! Екатерина Садурская до этого занималась синхронным плаванием. Была даже призером чемпионатов мира и Европы. Но впоследствии решила заняться фридайвингом, где тоже начала показывать успешные результаты. Еще в 2021 году на Кубке мира в турецком городе Каш она показала второй результат в категории постоянный вес без ласт, нырнув на глубину 55 метров.

А уже в 2022 году на этой же локации Екатерина Садурская стала чемпионкой мира в двух дисциплинах – погружение без ласт, а также свободное погружение по тросу. Во второй дисциплине тогда она установила рекорд Украины – 92 метра.

Но на этом украинка не остановилась. 22 июля 2023 года она установила мировой рекорд в дисциплине ныряния с постоянным весом без ласт по правилам AIDA, нырнув на глубину 74 метра. А после этого 27 июля улучшила этот показатель, нырнув на глубину 76 метров, что является абсолютным мировым рекордом.



Екатерина Садурская после установки мирового рекорда / фото из instagram.com/kelpprincess

Подготовка под российские бомбы и ракеты

Как проходила подготовка к этим соревнованиям и к установлению мирового рекорда?

2022 год был чрезвычайно тяжелым и одновременно очень успешным. В октябре я выиграла чемпионат мира по фридайвингу в Турции, и сразу после этого вернулась домой. И практически не выезжала из Украины.

Вся моя подготовка проходила в основном в Харькове, в бассейне и зале, под звуки сирен, обстрелов и на фоне всех новостей, что обычно влияет на процесс. Но я очень благодарна Силам обороны за возможность хоть так, но тренироваться дома.

На глубину я выехала снова только в начале лета в Эйлат, где проходил мой первый тренировочный сбор на открытой воде. И уже с начала июля я приехала на локацию, где проходит этот чемпионат, Vertical Blue, чтобы адаптироваться к условиям.

Почему именно сюда? Здесь на Лонг Айленде (Багамы) есть уникальное место – Dean's Blue Hole глубиной 202 метра. Здесь идеальные условия для ныряния в глубину – температура, нет подводных течений и можем меньше зависеть от погоды, а при нырянии в глубину это немаловажный фактор. Поэтому сюда приезжают, чтобы ставить рекорды.



Как происходило погружение / фото из фейсбука спортсменки

Благодаря чему удалось добиться таких результатов за эти годы, пока Вы занимаетесь фридайвингом?

До этого я специализировалась в основном на бассейновых дисциплинах и участвовала в международных соревнованиях в бассейне. И тоже немного тренировала глубину, но у нас в стране нырять на глубину можно только в карьерах, но это очень специфический опыт. Поэтому нам нужно куда-то выезжать, где-то тренироваться за границей, где есть море и организованные места для ныряния с учетом всех нюансов безопасности. Но подобные выезды до 2022 года были очень редкими и короткими.

В начале же полномасштабного вторжения, на момент 24 февраля, я находилась в Египте, где проводила курс для своих студентов и планировала вернуться домой 27 февраля. Но не смогла. И было принято решение остаться на месте. Так что у меня появилась возможность посвятить чуть больше времени глубинным дисциплинам, совмещая это с работой в дайвинг-центре, потому что надо было как-то выживать в новых условиях.

Фридайвинг стал одновременно моим спасением и инструментом помощи моей стране. Я ухватилась за эту возможность и неожиданно для себя и окружающих добавила более 20 метров к личной глубине за первые месяцы полномасштабного, в обычных условиях у меня на это ушли бы годы.

И это дало возможность показать неожиданно успешный результат на состоявшемся в 2022 году чемпионате мира. Это два золота в Constant Weight Without Fins, погружение без ласт, в той же дисциплине, в которой сейчас есть рекорд. Тогда я нырнула на 70 метров. И Free Immersion, погружение по тросу – 92 метра. Тоже с национальным рекордом.

То есть по сравнению с 2021 годом прогресс был большой. Чем дальше, тем сложнее, конечно. Тем более что не было доступа к глубине. И за один месяц тренировок – это, я считаю, результат удачного планирования подготовки, за что я благодарна своему тренеру из Словении – Само Жеранко.



Екатерина Садурская во время погружения / фото из фейсбука спортсменки

Если на соревнованиях нет украинцев – никто не вспоминает о войне

Что еще было тяжелого в вашей тренировке при попытке установить этот рекорд? С какими трудностями вам пришлось столкнуться?

В этом году обе международные организации, занимающиеся фридайвингом, допустили атлетов из стран-агрессоров к участию в соревнованиях под нейтральным флагом. И, как мы знаем, решение нашего министерства было бойкотировать все международные соревнования, где есть представители этих стран. И поэтому Украина не участвовала в двух бассейновых чемпионатах, которые проходили по версии AIDA и CMAS в этом году.

Я понимаю причины этого решения, и это часть нашей борьбы, но было очень тяжело смотреть, как мы проигрываем, не выступая. И мы теряем площадку для коммуникации с международным сообществом. Наш неприезд никак не влияет на результаты. Нет украинцев – и никто не говорит о войне, не напоминает и все просто забывают об этой проблеме. Поэтому было очень тяжело смотреть оба чемпионата, не имея возможности ничего сделать.

Соревнования Vertical Blue – коммерческие. Я сюда приехала за свой счет, что было также вызовом. Потому что Багамы – не самое дешевое направление. И да, я взяла риск на себя, потому что здесь есть один нейтральный атлет. Мы с ним не соревнуемся, но риск, что будут какие-то проблемы, конечно, был.

И я решила взять его на себя и приехать, и представить Украину независимо от этой ситуации. Но уже после приезда начались изменения в позиции министерства спорта. И мы видим, что уже есть возможность у спортсменов выступать на международных соревнованиях даже при присутствии нейтральных атлетов.

Что вы чувствуете, когда уже проходите глубину и понимаете, что там еще несколько метров и будет рекорд? Что вообще испытывает человек в этот момент?

Каждое погружение – оно разное. Например, на чемпионате мира в прошлом году я не рассчитывала на первое место, но мои соперницы не справились с заявками, это означало, что мое погружение, если все удастся – это будет победа.

Прошлый год был гораздо более эмоциональным, поэтому это была действительно борьба, достижение через силу, как говорится. Очень эмоционально было. Я вернулась на поверхность и не сдерживала слез, я плакала. Но так не должно быть, потому что любые лишние мысли и эмоции могут стоить очень дорого. Поэтому эта заявка на 76 метров была менее эмоциональной, я делала ее на тренировках. Мне просто нужно было сделать то, на что я способна.

Были некоторые проблемы с выравниванием давления – это то, что позволяет нам погружаться на такую глубину. Но я понимала, что мне хочется сделать это сейчас, именно сегодня, поэтому я максимально сконцентрировалась и сделала то, что нужно.

Самое лучшее погружение – это когда ты не думаешь о цифрах, о достижениях, когда ты находишься в моменте и концентрируешься на том, что тебе нужно сделать. Потому что накануне я заявила 77 метров и я не смогла справиться с эмоциями, за ночь до этого я просто не смогла заснуть, потому что это мой первый мировой рекорд, и я понимаю, насколько это важно не только для меня, но и для нашего фридайвинского комьюнити в Украине и для всей Украины. Поэтому на следующий день заявка была более консервативной, и я рада, что все получилось.



Ныряние на глубину / фото из фейсбук-страницы Екатерины Садурской

Вы нырнули на 74 метра, после этого на 76 метров. С чем это было связано?

Эти соревнования длятся 10 дней, разбиты на 3 акта. Каждый атлет может сделать два погружения. И в первом акте я нырнула на 74 метра, что равняется национальному рекорду и мировому рекорду по версии AIDA. То есть у нас соревнования проводятся по разным версиям, и эти соревнования у нас по версии AIDA.

Но абсолютный рекорд был на тот момент 75 метров. И уже в следующем акте, через несколько дней, я анонсировала 77 метров, чтобы установить абсолютный рекорд. И эта попытка мне не подчинилась с первого раза. И на следующий день я анонсировала 76 метров. Пока это мировой абсолютный рекорд среди женщин во фридайвинге в нырянии без ласт.



Как украинка установила мировой рекорд / фото из фейсбук-страницы Екатерины Садурской

В дальнейшем планируете устанавливать рекорды на своих следующих погружениях?

У меня есть планы, но они относительны и могут изменяться. Если удастся установить рекорд, классно, но я буду рада любому результату, потому что это все – опыт.

У меня еще два погружения на Vertical Blue 29 и 30 июля. А после этого – запланированный чемпионат мира в августе. То есть в любом случае сезон только начался и я еще недостаточно тренировала другие дисциплины, поэтому посмотрим.