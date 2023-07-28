Лучшая в истории: украинка Екатерина Садурская установила уникальный мировой рекорд

Харьковчанка добилась невероятного результата на международных соревнованиях по фридайвингу. Екатерина нырнула на глубину, которая раньше никому не подчинялась в одной из самых сложных дисциплин.

Мировой рекорд Екатерина установила на соревнованиях Vertical Blue 2023, проходящих на Карибах. До этого Садурская установила мировой рекорд в дисциплине ныряния с постоянным весом без ластов по правилам AIDA, нырнув на глубину 74 метра, пишет 24 Канал.

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Настойчивость принесла результат

Но ей этого показалось мало и харьковская спортсменка 25 июля решила его превзойти. Первая попытка оказалась неудачной, но украинцы никогда не сдаются.

Поэтому 27 июля Екатерина снова надела экипировку и на этот раз наша дайверша уже улучшила свой предыдущий показатель и нырнула на глубину 76 метров. Это стало рекордом не только по правилам AIDA, но и абсолютным мировым рекордом. Украинская спортсменка в течение удачной попытки находилась под водой 3 минуты 12 секунд.

Смотрите видео рекордной попытки Екатерины Садурской

По словам организаторов, это достижение беспрецедентно в самой сложной дисциплине фридайвинга, где дайвер спускается и поднимается вертикально, используя только собственную мышечную силу без помощи ласт или любых других устройств.

После поднятия на поверхность попытку украинки засчитали. Присутствовавшие спортсмены радостно поздравили Екатерину с установлением нового мирового рекорда и поблагодарили за возможность разделить с ней этот радостный момент, а самой Садурской вручили документ, подтверждающий ее уникальность.



Екатерина Садурская после установления мирового рекорда / инстаграм спорсменки

