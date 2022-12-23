Почти самая лучшая: Екатерина Монзуль вошла в топ-3 арбитров мира

По версии IFFHS, украинская арбитриня Екатерина Монзуль стала одной из лучших в своем деле в 2022 году. Но вот выбраться на вершину списка Екатерине не удалось

IFFHS – международная организация, собирающая и систематизирующая футбольную статистику мира, основанную в 1984 году. Ежегодно организация вручает награды лучшим в мире: судьям, тренеру национальной сборной, тренеру клуба, бомбардиру национальной сборной, бомбардиру национальных чемпионатов.

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Екатерина Монузль заняла второе место в голосовании за лучшую, набрав 45 очков. Победительницей номинации стала француженка Стефанни Фрапар, набравшая 135 баллов. Фрапар уже в четвертый раз подряд становится лучшей арбитриней мира. Также она первая женщина, которая судила матч чемпионата мира (Коста-Рика – Германия). Третья ступенька досталась финке Лине Лехтоваари с 30-ю баллами.

Екатерина Монзуль также побеждала в номинации лучшей арбитрине, в 2015 году. В том же году она отсудила поединок финала женского чемпионата мира между сборными США и Японии.

Достижения Ектерины Монзуль: