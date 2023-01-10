Снова могут доверить финал: украинка Монзуль в третий раз подряд будет судить матчи чемпионата мира

Украинки Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая вошли в список арбитров, которые летом будут работать на матчах финальной стадии женского чемпионата мира 2023 года.

ФИФА отобрала на женский ЧМ-2023 53 рефери. Два места досталось украинкам. Екатерина Монзуль будет работать в роли главного арбитра, а Марина Стрелецкая будет исполнять обязанности лайнсмена.

Достойно внимания Екатерина Монзуль вошла в топ-3 арбитров мира

Для Монзуль это третье назначение на женский Мундиаль, где она будет главной в поле. До этого она работала на матчах чемпионата мира в 2015 и 2019 годах, а прежде в 2011 году – четвёртым арбитром.

Кроме того, в 2015 году ей доверили судить финальный матч чемпионата мира, в котором США обыграли Японию со счетом 5:2.

В 2022 году Монзуль отсудила четыре матча женского чемпионата Европы, включая финал, в котором Англия и Германия сыграли в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Это был третий финал большого турнира в ее карьере. Еще до этого в 2014 Монзуль обслуживала финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким Вольфсбургом и шведским Тиресо.

Именно Монзуль принадлежит уникальному достижению – в ноябре 2020 года она обслуживала матч Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтаром в составе первой исключительно женской судейской бригады, которая провела международную игру среди мужчин.

Женский чемпионат мира по футболу 2023 года состоится в Австралии и Новой Зеландии. Турнир стартует 20 июля.