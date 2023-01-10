ФІФА відібрала на жіночий ЧС-2023 53 рефері. Два місця дісталося українкам. Катерина Монзуль працюватиме в ролі головної арбітрині, а Марина Стрілецька виконуватиме обов’язки лайнсмена.

Варте уваги Катерина Монзуль увійшла до топ-3 арбітринь світу

Для Монзуль це третє призначення на жіночий Мундіаль, де вона буде головною в полі. До цього вона працювала на матчах чемпіонату світу у 2015 та 2019 роках, а перед тим у 2011 році – четвертою арбітринею.

Окрім того, у 2015 році їй довірили судити фінальний матч чемпіонату світу, в якому США переграли Японію з рахунком 5:2.

У 2022 році Монзуль відсудила чотири матчі жіночого чемпіонату Європи, включно з фіналом, в якому Англія та Німеччина зіграли в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Це був третій фінал великого турніру в її кар'єрі. Ще до цього у 2014 році Монзуль обслуговувала фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів між німецьким Вольфсбургом та шведським Тиресо.

Саме Монзуль належить унікальне досягнення – у листопаді 2020 року вона обслуговувала матч Ліги націй між збірними Сан-Марино та Гібралтаром у складі першої виключно жіночої суддівської бригади, яка провела міжнародну гру серед чоловіків.

Жіночий чемпіонат світу з футболу 2023 відбудеться в Австралії та Новій Зеландії. Турнір стартує 20 липня.