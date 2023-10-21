Сразу первой попыткой: украинка обновила национальный рекорд по биг-эйру на Кубке мира

Екатерина Коцарь вписала свое имя в историю украинского спорта. Молодая атлетка достойно выступила на международном первенстве.

Екатерина Коцарь обновила национальный рекорд по биг-эйру на Кубке мира. Украинка установила достижения по первой попытке на соревнованиях.

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Сломя голову до высот

Екатерина Коцарь приняла участие на первом этапе Кубка мира по биг-эйру, проходившему в Куре (Швейцария). Интересно, что международное первенство состоит из двух частей (квалификации и финала), однако организаторам удалось претворить в жизнь только первую.

В отборочном этапе спортсмены должны были выполнить две попытки, где в зачете учитывалась только лучшая. Украинской атлетке для того, чтобы попасть в финал, нужно было войти в первую восьмерку по итогам квалификации (участие в соревнованиях принимали 12 кандидатов).

. Биг-эйр – дисциплина фристайла, в которой спортсмены совершают прыжки на сноуборде со специального трамплина. Во время соревнований судьи оценивают скачки спортсменов, учитывая сложность трюков, а также "чистоту" и зрелищность попытки.

В первой попытке Коцарю удалось набрать 88,00 балла, что стало ее лучшим результатом в карьере. Стоит отметить, что Екатерине лишь однажды удалось получить оценку более 80 на уровне Кубка мира (2 в 2022 году в той же Швейцарии). Вторая попытка украинки не увенчалась успехом – всего 14,50 баллов, но вот первый результат разместил Коцарь на 5-м месте, что позволило ей пройти квалификацию.

Однако впоследствии произошло непредсказуемое. В день финала организаторы международного первенства сообщили, что дождь и порывистый ветер помешали подготовить соревнования для их безопасного проведения, поэтому его отменили. Таким образом, результаты отборочного этапа стали финальными, что подарило Екатерине 5-е место на турнире в Швейцарии, что стало новым национальным рекордом (ранее лучшим достижением было 6-е место, также принадлежавшее Коцарю).

Видео выступления украинки:

Победительницей соревнований стала швейцарка Матильда Гремо. "Серебро" и "бронза" достались представительницам Франции, а именно Тесс Леди и Сари Геффлин соответственно.