Две победы за один день: украинка Байндль вышла в финал турнира WTA в Венгрии

Теннисный турнир WTA 250, который проходит в Будапеште, вышел на финишную прямую. В решающем поединке за почетный трофей будет бороться украинская теннисистка Екатерина Байндль.

Клер Лю (США) – Екатерина Байндль (Украина) 0:2 (5:7, 6:7 (3))

Екатерине Байндль пришлось дважды выходить на корт в течение одного дня. Дело в том, что из-за погодных условий четвертьфинал был перенесен с пятницы на субботу. Однако это не помешало украинской теннисистке праздновать победу в двух матчах подряд, пишет 24 Канал.

Читайте также Венгерская теннисистка извинилась за позорный поступок, который довел до слез соперницу

Волевые победы украинки

Сначала Екатерина в четвертьфинале разобралась с венгеркой Фанни Штолар (7:6(5), 6:3), а через несколько часов ее ожидал полуфинальный матч.

Соперницей нашей теннисистки была 88-я ракетка мира Клер Лю из США. В первом сете украинка уступала со счетом 3:5, но сумела отыграть три сетбола.

Во второй партии американская теннисистка снова имела преимущество. Байндль проигрывала 1:4, но сумела взять четыре подряд гейма. В итоге все решилось на тай-брейке. Наша теннисистка на характере одержала трудную победу.

Екатерина Байндль победила Клер Лю: смотрите видео

В воскресенье Екатерину Байндль ждет решающий матч. В финале украинка сыграет против "нейтральной" представительницы страны-агрессорки Марии Тимофеевой. Встреча состоится в воскресенье, 23 июля.