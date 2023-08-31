Цуренко без шансов проиграла "нейтральной" россиянке на US Open-2023

Леся Цуренко провела матч 1/32 финала US Open-2023 против "нейтральной" россиянки Екатерины Александровой. К сожалению, украинская теннисистка не смогла выбить из турнира представительницу страны-агрессора.

Екатерина Александрова – Леся Цуренко 2:0 (6:1, 6:3)

Украинская теннисистка довольно быстро отдала победу сопернице. Их встреча длилась всего 59 минут, а Цуренко взял у Александровой всего четыре гейма, сообщает 24 Канал.

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Поединок начался с гейма с двумя брейками для Леси. Но это был только лучик надежды в этом провальном первом сете для украинки. Далее "нейтральная" россиянка взяла шесть гейма подряд и легко занесла в свой актив первую партию 6:1.

Во втором сете Цуренко снова первой размочила нули на табло и на этот раз смогла хоть немного навязать борьбу соперницы. Ключевым стал пятый гейм, когда Екатерина защитила свою подачу с двумя брейками и повела в счете 3:2.

Далее россиянка взяла еще три гейма, отдав только один Лесе. В итоге – 6:3 в пользу Александровой.

Цуренко почти без шансов проиграла Александровой. Это первое поражение Леси в противостояниях против этой соперницы из России. До этого четырежды побеждала украинка.

В следующем раунде обидчица Цуренко сыграет против победительницы пары Мартины Тревизан (Италия) – Маркеты Вондроушовой (Чехия).

Теперь остается надеяться только на Элину Свитолину. Первая ракетка Украины прямо сейчас проводит свой матч против другой "нейтральной" россиянки Анастасии Павлюченковой. Все остальные украинские представительницы уже выбыли из открытого чемпионата США-2023.