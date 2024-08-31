Егор Дементьев стал серебряным призером Паралимпиады-2024
В субботу, 31 августа, состоялись соревнования по велотреку на Паралимпиаде-2024. Одним из участников был представитель Украины, Егор Дементьев.
37-летний украинский спортсмен успешно преодолел квалификацию и попал в борьбу за "золото" Паралимпиады-2024. Он имел шанс стать пятикратным паралимпийским чемпионом, пишет 24 канал.
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Дементьев стал призером Паралимпиады-2024
Квалификационный раунд Егор завершил, показав второе время. В финале он соревновался с французом Фулоном Дорианом, который во время квалификации занял лидерскую позицию, а также установил мировой и олимпийский рекорды.
В финале украинец не смог превзойти француза и стал серебряным призером Паралимпиады-2024.
Отметим, что Егор Дементьев имеет в своем активе 4 золотых медали – две Лондона-2012 и две Паралимпиады-2016.