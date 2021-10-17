Едва стоял на ногах: как Шелестюк безжалостно нокаутировал соперника – видео

Тарас Шелестюк ярко вернулся на ринг. Украинский боксер в Мексике нокаутировал Эрнесто Эспану.

Яркое возвращение

35-летний Тарас Шелестюк отпраздновал свою 19-ю победу на профессиональном ринге. На пути успеха украинца не стал 40-летний Эрнесто Эспана.

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Украинский боксер на протяжении всего поединка доминировал на ринге и должен был одержать победу по единогласному решению судей. Но украинец не стал проводить полный бой. В 10-м раунде рефери остановил поединок после мощных ударов в голову от украинца. Судья вмешался в избиение соперника и зафиксировал победу Шелестюка техническим нокаутом.

Тарас Шелестюк триумфально вернулся на ринг после двух лет без поединков. До этого украинец последний раз выходил на ринг зимой 2020 года. Шелестюк по единогласному решению судей победил аргентинца Луиса Верона.

Видео нокаута Шелестюка