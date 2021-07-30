Яков Хаммо досадно проиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх
Источник:24 канал
Украинский дзюдоист Яков Хаммо остановился в шаге от медали на Олимпийских играх. В весовой категории свыше 100 килограммов Хаммам проиграл схватку за "бронзу".
Путь Хаммо
27-летний Яков Хаммо потерпел досадное поражение от японца Хисайоши Харасавы в 1/4 финала. Украинец прошел в "утешительный финал", где боролся за "бронзу".
Примечательно Один из лучших украинских легкоатлетов сенсационно не смог пробиться в финал Олимпиады
Чтобы сражаться за медаль Якову нужно было одолеть бронзового призера чемпионата мира-2021 Бекмурода Олтибоева из Узбекистана.
Украинец несмотря на два предупреждения одержал победу. Решающим для Хаммо стал бросок через себя.
- Заметим, что страсти на татами бушевали настолько , что Сергей Дубров, тренер Хаммо, не выдержал и почти выбежал "помогать" украинцу. За это тренера удалили.
Схватка за "бронзу"
В борьбе за бронзовую награду Хаммо встретился с серебряным призером чемпионата мира 2021 – Тамерланом Башиевим. Последний на Играх в Токио является представителем Олимпийского комитета России.
К сожалению, Хаммо не смог получить бронзовую награду. Башиев победил иппоном!