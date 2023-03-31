Вторая медаль в карьере: украинский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире серии Grand Slam

31 марта 2023, 19:03
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Источник:

НОК Украины

В турецкой Анталии стартовал турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый день соревнований Дильшот Халматов принес серебряную награду в копилку сборной Украины.

Украинский дзюдоист Дильшот Халматов занял второе место пьедестала по итогам соревнований в весовой категории до 60 килограммов. По пути к награде представитель Украины победил нескольких титулованных дзюдоистов.

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Первая медаль Украины на турнире в Анталии

В стартовой схватке 25-летний киевлянин победил француза Ричарда Вернье. По пути в финал Хаматов победил поочередно бразильца Диего Исмаэля, двукратного бронзового призера чемпионата Европы Йорре Ферштратена из Бельгии, а также вице-чемпиона Grand Slam в Ташкенте-2023 Нурканата Серикбаева из Казахстана.

Только в финале украинский дзюдоист уступил бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио Луке Мхеидзе из Франции.

Турнир серии Grand Slam по дзюдо. Мужчины до 60 кг

  • 1. Лука Мхеидзе (Франция)
  • 2. Дильшот Халматов (Украина)
  • 3. Йорре Ферштратен (Бельгия)
  • 3. Нурканат Серикбаев (Казахстан)

Отметим, что серебряная медаль в Анталии стала второй в карьере для Дильшота Халматова на турнирах серии Grand Slam. Предыдущую награду украинец получил в 2022 году в Баку.

Автор: Сергій Шаховець