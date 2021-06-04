Трагедия в Италии: футболист умер во время матча в память о его брате

Бывший полузащитник Пармы Джузеппе Перрино умер во время матча в память о его брате. Рокко Перино также умер во время игры три года назад.
Драматичная смерть братьев
Как и у Рокко, у Джузеппе случился инфаркт. Футболист потерял сознание на поле, и врачам не удалось его спасти.
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Парма выразила соболезнования и отменила празднование в честь Дня Республики.
Что известно о карьере Перрино
- Перрино всю карьеру выступал в низших итальянских лигах. В Парму он попал в 2012 году, но не провел за команду ни одной встречи. Транзитом через пармезанцев Перрино отправился в Беллагрию.
- Последним клубом Перрино был Пимонте 1970.