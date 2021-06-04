Драматична смерть братів
Як і у Рокко, у Джузеппе стався інфаркт. Футболіст знепритомнів на полі, і лікарям не вдалося його врятувати.
До слова Динамо, збірна України чи Тоттенхем: кого тренуватиме Ребров після Ференцвароша
Парма висловила співчуття і скасувала святкування в честь Дня Республіки.
Що відомо про кар'єру Перріно
- Перріно всю кар'єру виступав у нижчих італійських лігах. У Парму він потрапив у 2012 році, але не провів за команду жодної зустрічі. Транзитом через пармезанці Перріно відправився в Беллагрію.
- Останнім клубом Перріно був Пімонте 1970.