Лидер Реала дал пощечину будущему одноклубнику во время товарищеского матча: видео эпизода

Возможно, Джуд Беллингем был очень расстроен из-за поражения Англии в спарринге против Бразилии. После игры хавбек Реала забавно встретил Эндрика.

В субботу, 23 марта, в Лондоне прошел топовый товарищеский матч. Местная сборная Англии принимала пятикратного чемпиона мира Бразилию в рамках подготовки к Евро-2024, пишет 24 канал.

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"Дедовщина" в Реале

Гости из Южной Америки победили со счетом 1:0 благодаря голу 17-летнего Эндрика в конце встречи. Звезда Палмейраса летом должен перебраться в мадридский Реал за 45 миллионов евро. После матча произошел курьезный эпизод с его участием.

К Эндрику подошел лидер сборной Англии и Реала Джуд Беллингем, чтобы поздороваться. Впрочем бразилец был занят объятиями с кем-то другим. Поскольку Джуд не собирался ждать, он выписал игроку пока что Палмейраса вкусную пощечину. После этого ребята таки поздравили друг друга.

Видео встречи Беллингема и Эндрика:

Напомним, что на Евро-2024 Англия попала в группу С, где будет противостоять Дании, Сербии и Словении. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля этого года в Германии.

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К слову, этим же летом Бразилия будет участвовать на Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Команда Доривала Жуниора на групповой стадии будет играть против Колумбии, Парагвая и Коста-Рики.