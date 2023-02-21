"Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол": британец стал на сторону украинца

Британский боксер в тяжелом весе считает, что судьба поединка между Усиком и Фьюри еще далеко не решена. Боксер опирается на последнее сражение украинца.

Британский боксер Джозеф Джойс уверен, что Тайсону Фьюри поединок с Александром Усиком не будет отдавать сладким привкусом. Супертяж уверен, что большинство напрасно недооценивает украинского боксера.

Достойно внимания Мы не должны заставлять людей переходить, – Усик, отказавшийся от языка оккупанта

Встал на защиту Усика

Бой за все титулы супертяжелого веса может состояться в апреле или мае. Джо Джойс, который в ожидании своего шанса, чтобы войти в борьбу за мировые награды, решил поделиться своими мыслями и ожиданиями по поводу предстоящего поединка между Фьюри и Усиком. Британцу не нравится отношение публики к украинскому боксеру накануне легендарной встречи.

Усик во втором поединке с Джошуа показал себя. Сразу начал проводить удары, почти весь бой контролировал ситуацию, отлично двигался. Фьюри, конечно, выше и у него больший размах рук, но легко ему не будет. У Усика безумный рекорд, в том числе опыт 350 любительских боев, а после этого отличные выступления в крузервейте и супертяжах. Он реально мощный боксер, и ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол,

– считает Джойс.

Успехи британского боксера