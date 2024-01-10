Экс-чемпион мира по боксу без шансов уступил редкому животному в перетягивании каната: видео

Энтони Джошуа в конце 2023 года одержал уверенную победу над Отто Валином. Британец полностью доминировал в поединке, поэтому команда соперника сообщила, что швед не выйдет на шестой раунд из-за риска получить тяжелые повреждения.

В январе же стало известно с кем Эй Джей проведет свой следующий бой. Соперником британца станет бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

К теме Джошуа не выдержит удар, от которого упал Фьюри: Нганну дерзко прокомментировал предстоящую битву

Джошуа сразился с лигром в перетягивании каната

Решив свои профессиональные дела, Энтони Джошуа устроил себе отпуск. Он в компании легенды итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро провел отдых в Дубае.

Там британец по приглашению миллиардера Саифа Белхаса посетил зоопарк "Фейм Парк". Во время прогулки Энтони кормил животных, в частности, медведя и львенка из бутылочки, а также позировал с огромным питоном на шее.

После этого звездному боксеру предложили поучаствовать в экзотическом развлечении. Он должен был перетаскивать канат с лигром – это редкий гибрид льва и тигра. Джошуа прилагал все усилия, чтобы одержать победу над неуступчивым зверем, но в конце концов сдался и с улыбкой признал свое поражение.

Смотрите видео с перетаскиванием каната Джошуа и лигра

. В мире существует менее 100 лигров. Все они находятся в неволе.

Отметим, что такое развлечение очень популярно среди спортсменов. В перетягивании каната с лигром только в течение последней недели соревновались Дэвин Хейни, Алессандро Дель Пьеро, Миши Батшуаи и Джесси Лингард.