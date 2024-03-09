На пути к короне только двое: Джошуа признался, с кем проведет следующий бой

Британский боксер Энтони Джошуа эффектно деклассировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Теперь перед Эй Джеем открыт путь к титулам.

Поединок Энтони Джошуа против одного из самых опасных панчеров мира Фрэнсиса Нганну ожидался с волнением. Всего один удар мог лишить одного из бойцов перспектив на завоевание титула.

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Джошуа: Они могут постучаться в мою дверь

Бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе хватило двух раундов, чтобы доказать свое превосходство над звездой ММА. Франко-камерунский боец дважды побывал в нокдауне, после чего Джошуа отправил его спать. Рефери сразу остановил избиение Нганну.

Видео эффектного нокаута

После поединка Джошуа признался, с кем бы он хотел провести свой следующий поединок.

"Если Усик или Фьюри захотят боя со мной, они могут постучаться в мою дверь. Я просто хочу быть лучшим и каждый раз всем это доказывать. Для меня ничего не меняется.

Если они захотят со мной просить бой, я скажу: "Погнали", – рассказал Джошуа.

Теперь все зависит от результата боя 19 мая, когда Тайсон Фьюри и Александр Усик определят абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Правда, в контракте прописан обязательный реванш, а потому Эй Джею придется немного подождать.

Энтони Джошуа на профессиональном уровне провел 31 поединок. На его счету 28 побед, в том числе 25 нокаутом. Британец потерпел три поражения: в 2019 году уступил Энди Руису и дважды Александру Усику (2021, 2022 годы).