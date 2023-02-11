Кличко передал Усику послание от Джошуа: о чем попросил британский супертяж

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа, как и подобает британцам, отличился джентельменским поступком. Эй Джей извинился за свои безудержные эмоции после боя с Усиком, но сделал это не лично.

Британский супертяж Энтони Джошуа дважды проиграл Александру Усику, потеряв чемпионские титулы WBA, WBO и IBF. Разочарованию избитому боксеру не было предела, поэтому он вернулся на ринг и швырнул пояса украинца.

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Благородный поступок Джошуа

Такое поведение могло испортить имидж бывшему чемпиону мира, поэтому он решил извиниться перед Александром. Правда, он это сделал не лично, а попросил Владимира Кличко.

"Я неидеальный. Я поступил неправильно. Я не общался с Усиком, но разговаривал с Владимиром. Я сказал: "Слушай, похлопай Усика по плечу, скажи, что он молодец и что я извиняюсь".

Это было просто честно и искренне. Может быть, для многих в этом не было смысла, но для меня он был. Это показывает, как много все для меня значило. Мне казалось, что это конец моей карьеры. Я был так близок к бою за звание абсолютного чемпиона, к поединку с Фьюри, которого так сильно хотели люди. Я думал, что уже добрался туда, но потом не услышал свое имя", – сказал Джошуа.