Очень быстрый поединок между Джошуа и Нганну: кому удалось одержать победу

Поклонников бокса вечером 8 марта ожидал мощный поединок. На ринге в Эр-Рияде, что в Саудовской Аравии, сошлись Энтони Джошуа и Франсис Нганну.

Рассказываем, кому удалось одержать победу в поединке. Узнайте, кому удалось забрать чемпионский пояс: бывшему чемпиону в супертяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании или бывшему чемпиону UFC из Камеруна Франсису Нганну. І продлился ли бой 10 рингов, как планировалось ранее.

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Кто одержал победу в поединке

По результатам поединка между Джошуа и Нганну, победу одержал Энтони Джошуа. Ему удалось трижды отправить отправить в нокдаун Нганну. Одолел своего соперника он во втором раунде, что значительно раньше, чем прогнозировали.

Обратим внимание, что Энтони Джошуа, 34-летний британеть, стремится вернуться к борьбе за чемпионские пояса после двух поражений, которых он потерпел в поединках с украинцем Александром Усиком. Интересно, что 2023 году Джошуа вжалось победить троих соперников: Джермейна Франклина из США, Роберта Хелениуса из Финляндии и Отто Валлина из Швеции.

Эффектный выход Энтони Джошуа: смотрите видео

Интересная спортивная биография у 37-летнего камерунца Франсиса Нганну. За свою карьеру в MMA он одержал победу в 17 боях, а также потерпел три поражения. В активе Нганну чемпионский пояс UFC в супертяжелом весе. Обратим внимание, что на боксерском ринге он дебютировал во время яркого поединка с Тайсоном Фьюри. Нганну хоть и проиграл по очкам, он достойно держался на ринге. Более того, в третьем раунде ему удалось опустить на помост титулованного соперника.

Мощный выход Франсиса Нганну: смотрите видео

Обратим внимание, что шоу началось в Саудовской Аравии в 20:00 по Киеву 8 марта. А вот главный бой между Джошуа и Нганной стартовал около 2 ночи 9 марта.