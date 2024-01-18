Если Нганну попадет в Джошуа, то поединок закончится: отец Фьюри оценил шансы боксеров

Звезда ММА Фрэнсис Нганну словно метеор ворвался в элиту мирового бокса. Франко-камерунский боец в шаге от титульного поединка.

Фрэнсис Нганну шокировал мир поединком против Тайсона Фьюри, когда едва не победил тщеславного чемпиона WBC. Впереди 37-летнего бойца ожидает еще один экзамен – бой против Энтони Джошуа.

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Опасный соперник Джошуа

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, назвал сильные стороны обоих боксеров. По его мнению, Джошуа и Нганну имеют равные шансы на успех. Однако британцу нужно остерегаться удара суперзвезды ММА.

"Нганну окажется угрозой для Джошуа. Когда я увидел, как он боксирует, Фрэнсис выглядел как человек, имеющий 30 боев в профессионалах. Если он выйдет биться, это будет отличный для него вечер.

В этом бою шансы 50 на 50. Но если Нганну попадет в Джошуа, то поединок окончится. Эй Джей отлично выглядел в декабре, он был другим человеком. Джошуа был сосредоточенным, он хотел сразиться. Его решительность была ключевым фактором.

Некоторые люди становятся лучше после поражения, и именно это произошло с Эй Джеем. Он больше не испытывает давления из-за своего послужного списка. Теперь он близок к тому, чтобы стать трехкратным чемпионом мира", – заявил Фьюри-старший.

Отметим, что победителю боя Джошуа – Нганну обещают поединок за чемпионский титул уже в этом году. По всей вероятности, соперником станет абсолютный чемпион мира, который определится в мегафайте Усик – Фьюри.

Бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну состоится в Саудовской Аравии 8 марта.