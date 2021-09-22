Джошуа намекнул на нокаут в бою с Усиком, который повторит судьбу Кличко: видео

Следующим соперником Джошуа станет Александр Усик. Британец пытается напугать украинского боксера перед боем в Лондоне.

Удары, которые стали роковыми для соперников

Накануне боя против Александра Усика британец выложил видео на своей странице в инстаграме. В ролике были собраны самые яркие нокауты в карьере Джошуа.

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В видео также есть нокаут Владимира Кличко, который поставил точку в карьере Кличко-младшего. Энтони вспомнил роковые удары, которыми вырубил боксера из Болгарии Кубрата Пулева и россиянина Александра Поветкина.

Энтони решил запугать Александра. Боксер из Великобритании коротко подписал видео: "Спокойной ночи". Британец якобы намекает, что отправит украинца в глубокий нокаут. Усик может повторить судьбу своего легендарного земляка.

Видео лучших нокаутов Джошуа