Джошуа финансово поддерживает Украину: Энтони начал это делать после разговора с Кличко

Уже в августе 2022 года Энтони Джошуа попытается взять реванш у Александра Усика. Британский боксер рассказал о разговоре с легендой бокса Владимиром Кличко.

Джошуа: Он посоветовал мне сделать пожертвования в фонды

Будущий соперник Александра Усика оказался боксером с большим и добрым сердцем. Энтони Джошуа рассказал, что разговаривал с Владимиром Кличко на тему благотворительности для Украины.

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Британский боксер хорошо понимает, что украинцы страдают войной против российского агрессора, поэтому захотел помочь стране финансово.

Кличко-младший попросил Энтони снять видео, но Джошуа избрал позицию, когда поступки говорят громче, чем слова.

Я спрашивал об этом лично. Он посоветовал мне пожертвовать в фонды, которые везут предметы первой помощи в Украину. Он попросил меня снять видео, но я считаю, что лучше, чтобы мои действия говорили громче, чем мои слова,

– сказал Джошуа.

Энтони заверил, что является спортсменом, не купающимся в роскоши. Он не старается покупать дорогие автомобили, часы или украшения. Часть своего дохода боксер из Великобритании перечисляет в помощь другим. Пока Джошуа помогает жителям Украины и Нигерии, а также общине Великобритании и родному городу Уотфорду.

Я помогаю Украине сейчас, когда это важно, потому что это идет от всей души,

– добавил будущий соперник Усика.

Напомним, ранее Джошуа в одном из интервью словесно поддержал украинский народ.

Прогноз от Favbet на реванш Усик – Джошуа.

Уже 20 августа в Саудовской Аравии Усик и Джошуа сойдутся во второй раз на ринге. Боксеры уже провели две пресс-конференции и дуэли взглядов. Уже вышло промо боя.

Букмекеры прогнозируют победу Усика и успешную защиту титулов. На победу украинского боксера можно сделать ставку с коэффициентом 1,57. Победа Джошуа оценена в 2,76.

Скорее всего, Александр во второй раз одержит победу по очкам судей – 2,40. Досрочная победа украинца тоже оценена неплохо – 3,60. Победа Энтони по очкам – 7,50, а досрочная – 3,60.

Поединок закончится досрочной победой любого боксера с 7-го по 9-й раунд. Все 3-минутки оценены коэффициентом 13.